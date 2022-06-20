Представитель Горбачева подтвердил у него серьезные проблемы с почками

Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Об этом сообщил «360» пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.

«Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — сказал он.

Владимир Поляков связал это заболевание с возрастом, а на вопрос о гемодиализе ответил, что лечение длится уже несколько лет.

Об ухудшении состояния 91-летнего политика сообщил Telegram-канал Mash. Михаил Горбачев больше года наблюдается у врачей и регулярно ездит на гемодиализ в одну из московских клиник.