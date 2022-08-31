Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких экс-президента.

Горбачева похоронят в родовом захоронении рядом с супругой, отметил собеседник агентства.

«Михаила Сергеевича [Горбачева] похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — привело агентство слова своего собеседника.

О смерти первого и единственного президента СССР стало известно вечером, 30 августа. Он скончался в ЦКБ Москвы после продолжительной болезни. Политик ушел из жизни на 92-м году.

Незадолго до этого СМИ сообщали, что состояние здоровья политика ухудшается. У Горбачева были серьезные проблемы с почками, он несколько лет наблюдался у столичных врачей.

Политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич в комментарии «360» отметил, что Горбачев был слишком добрым для той исторической роли, которая ему выпала.

Михаил Горбачев прошел длинный путь и запомнился нескольким поколениям россиян.