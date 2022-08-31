Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент России Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего главы СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — привел слова Пескова ТАСС.

О смерти экс-президента СССР ранее заявила Центральная клиническая больница. Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года после продолжительной болезни. По неподтвержденной информации, медики следили за состоянием здоровья Горбачева в течение полугода. По данным журналистов, политик проходил регулярные сеансы гемодиализа из-за проблем с почками.

Как сообщили СМИ, бывшего президента похоронят рядом с покойной супругой на Новодевичьем кладбище в Москве.

Горбачев был исторической личностью, которую любили во всем мире, но ненавидели в собственной стране. Это произошло из-за того, что он не остановил распад СССР, не сумев вовремя проявить силу, отметил политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков.