Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года. Во время своего руководства страной он, сам того не желая, привел к гегемонии США. Теперь его смерть символизирует конец однополярного мира, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По словам политолога, для нынешнего политического процесса смерть Горбачева ничего не означает, потому что он уже очень давно не является активным политическим деятелем. В 1996 году бывший лидер попытался вернуться в политический процесс, но у него ничего не вышло.

«Его смерть, как смерть любого человека, нужно воспринимать трагически. Она символизирует конец той эпохи, которая ознаменовалась правлением Горбачева. Руководство Горбачевым КПСС и СССР довело страну до краха и самораспада», — отметил Ярошенко.

Он добавил, что после этого исчез сдерживающий фактор для США. В итоге американцам дали возможность установить однополярную систему мира и свою гегемонию.

«Установление гегемонии напрямую связано с ошибками Горбачева в руководстве Советским Союзом. Он, неправильно оценив степень и глубину деградации системы и командно-административной, и однопартийной, предпринял неправильные шаги. Эти шаги заключались в его попытке демократизации политической системы по западному образцу, и, конечно, это привело к провалу», — подчеркнул руководитель центра.

Как пояснил Ярошенко, демократизация является концептом для экспорта, созданная интеллектуальной элитой Запада, для включения в свою орбиту влияния новых стран. Горбачев поверил в эту систему и оказался у истоков однополярного мира. Теперь его смерть символизирует конец этого однополярного мира.