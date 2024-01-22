Общество 22 января 2024, 23:51 Больше, чем частный случай. Как защитить питомцев от халатного отношения проводников Эколог Потоловский посоветовал использовать GPS-ошейники для домашних животных Unsplash

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История с котом Твиксом, которого проводница выбросила из вагона поезда на мороз, оказалась не единственной в своем роде. Из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи — собаку искали шесть дней, но пока что найти не сумели. «360» пообщался с экспертами и выяснил, как защитить своих питомцев от халатного обращения персонала во время поездок.

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За судьбу Твикса переживала вся Россия. Кот возвращался с хозяином в Санкт-Петербург после перенесенной операции на Урале. Пассажиры увидели животное в вагоне и обратились к проводнице. Женщина провела быструю перекличку, но не нашла хозяина. Решив, что кот беспризорный, она выпустила его на улицу в 30-градусный мороз в Кирове. После того, как поезд тронулся, хозяин увидел пустую переноску и забил тревогу.

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На поиски животного отправились волонтеры. Спустя некоторое время питомца нашли мертвым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося.

Подобная история произошла в Московской области с тойтерьером Арчи. Его хозяин повздорил с другим пассажиром в электричке, и мужчину высадили из поезда. Пес остался в вагоне — позже на него наткнулись охранники. Собаку высадили через несколько остановок, после чего след Арчи потерялся. Владелец искал питомца шесть дней, но пока ему звонили только мошенники — они хотели денег от мужчины, однако в назначенные места так и не приезжали. Волонтеры уже объявили о начале организованных поисков Арчи — они стартуют 23 января. Присоединиться могут все неравнодушные.

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Всенародная ненависть

Возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в случае с Твиксом будет крайне тяжело, рассказала «360» зоозащитница Анастасия Комагина. Такие перспективы возможны только по статье УК «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», поскольку проводница сознательно допустила потерю кота.

«Но и тут шансы невелики: кот не был дорогостоящим. Страдания владельцев полицию не растрогают, они будут подходить к делу формально», — отметила Комагина.

Она рекомендовала хозяевам Твикса обратиться в суд общей юрисдикции с иском к РЖД о возмещении причиненного ущерба и компенсации морального вреда. К делу нужно привлечь и проводницу.

Хотя бы рублем, но таких людей нужно наказывать, тем более что проводница, как видим, и свои должностные обязанности выполняла кое-как: не знала или забыла, что у нее в вагоне везут животное, и по специальному приложению для проводников не удосужилась проверить. Анастасия Комагина зоозащитница

В РЖД в свою очередь считают, что увольнять проводницу — «это слишком». Поэтому сложно спрогнозировать, какое наказание ждет женщину с правовой точки зрения. Зоозащитница выразила надежду, что ей хотя бы объявят выговор или лишат премии.

«Сейчас везде в интернете гуляет ее фото. Если в Сеть сольют ее личные данные, начнется травля, фактически это и будет ее наказанием, так как ненависть к ней сейчас поистине всенародная», — сказала Комагина.

Как защитить питомцев от халатного отношения персонала

Переноска — только пластиковая, с крепкими замками. Из тряпичных переносок, застегивающихся на молнию, коты действительно часто убегают, они умеют лапами «растеребить» молнию и открыть проем, достаточный для того, чтобы выскочить. Хотя бы на время поездки повесьте на питомца ошейник с адресником. Старайтесь по возможности вообще не выпускать животное из виду.

Комагина подчеркнула, что температура -15 градусов является критической для кошек, живущих на улице. Для домашних и ослабленных животных этот порог еще ниже.

В первую очередь обморожению подвергаются ушки и хвост, затем лапки, а после — все тело. При температуре -20 градусов голодная кошка погибает через 40 минут, заключила зоозащитница.

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Больше, чем частный случай

Кандидат технических наук, эксперт по экологической безопасности Роман Потоловский в беседе с «360» подчеркнул, что в сложившейся с Твиксом ситуации дорогого сердцу питомца уже не вернуть.

Сейчас кот Твикс стал больше, чем просто кот, и больше, чем частный случай. Он стал социальным явлением, как, например, истории с высаживанием детей на мороз в случае отсутствия билета на автобус. Роман Потоловский эксперт по экологической безопасности

Он напомнил, что компания РЖД, скорее всего, запретит проводникам высаживать животных из поезда. Питомцев будут передавать работникам на остановочных пунктах. Владельцам животных Потоловский рекомендовал подумать о применении GPS-ошейников, чтобы эффективно отслеживать их местоположение.

«Однако традиционные GPS-системы имеют свои ограничения, особенно когда собака находится в плотных лесах, горных ущельях или около высоких зданий. Но благодаря использованию нескольких спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, можно обеспечить более точное отслеживание даже в сложных условиях», — резюмировал эксперт.

О ситуации с котом Твиксом высказался и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он назвал действия проводницы антигуманными и призвал наказать ее. По мнению специалиста, сотрудницу необходимо оштрафовать и уволить. Запашный добавил, что частично в случившемся виноват и перевозивший его человек.