Общество 20 января 2024, 19:02 Выброшенный из поезда кот Твикс погиб от укуса и обморожения Причиной смерти кота Твикса в Кирове стали укус и обморожение РИА «Новости»

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Смерть кота Твикса, которого 11 января проводница выбросила из поезда в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения. Об этом РИА «Новости» рассказала волонтер Ольга Кудряшова, сославшись на предварительное заключение ветеринарного врача.

Другие волонтеры, сопровождавшие Кудряшову к ветеринару, рассказали, что у кота обнаружили внутреннее кровотечение и укусы, которые повредили селезенку и легкое. Специалисты пока только зафиксировали факт смерти питомца, а заключение сделают позднее.

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Хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен разбираться с РЖД. Мужчина выразил надежду, что виновные понесут наказание. Он решил, что после окончания всех необходимых процедур перевезет тело животного домой. Гайфуллин не уточнил, кому доверит транспортировку Твикса.

Петиция против сотрудницы РЖД, выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Россияне потребовали уволить проводницу, из-за которой погиб Твикс. Если СК возбудит уголовное дело, то женщине грозит до трех лет лишения свободы.