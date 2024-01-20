20 января 2024, 13:56
После смерти Твикса РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов
РЖД после гибели кота Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов
После трагической гибели кота Твикса РЖД заявила, что запретит проводникам высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях предусмотрят передачу обнаруженного питомца работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций, указали в пресс-службе перевозчика.
Представители компании подчеркнули, что уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК».
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Также в пресс-службе еще раз принесли извинения хозяину Твикса, добавив, что РЖД искренне сожалеет, что кот погиб.
«Было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», — указали представители перевозчика.
Сейчас в дочерней компании РЖД «ФПК» рассматривают системную инициативу, чтобы выстроить долгосрочные отношения с организациями, которые заботятся о беспризорных животных в регионах, чтобы оказывать им регулярную помощь.
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