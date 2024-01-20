Важное 20 января 2024, 13:56 После смерти Твикса РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов РЖД после гибели кота Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов РИА «Новости»

Читать 360tv в

После трагической гибели кота Твикса РЖД заявила, что запретит проводникам высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях предусмотрят передачу обнаруженного питомца работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций, указали в пресс-службе перевозчика.

Представители компании подчеркнули, что уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК».

Реклама

Также в пресс-службе еще раз принесли извинения хозяину Твикса, добавив, что РЖД искренне сожалеет, что кот погиб.

«Было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», — указали представители перевозчика.

Сейчас в дочерней компании РЖД «ФПК» рассматривают системную инициативу, чтобы выстроить долгосрочные отношения с организациями, которые заботятся о беспризорных животных в регионах, чтобы оказывать им регулярную помощь.