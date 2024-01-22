Происшествия 22 января 2024, 18:12 Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса в Кирове СК проведет проверку по факту гибели выброшенного из поезда кота Твикса Pxhere

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса на железной дороге в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Проверку проведут по факту жестокого обращения с животным.

«Одиннадцатого января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым», — напомнили в ведомстве.

Кот находился в поезде легально. На питомца оформили багажную квитанцию, он ехал в вагоне, где разрешен проезд животных. Хозяева Твикса обратились в правоохранительные органы, но сотрудники отказались возбуждать уголовное дело.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК России организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Кота Твикса ночью и днем 20 января искали пять тысяч человек. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, животное прошло восемь километров в поисках укрытия и еды.