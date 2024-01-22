Эксклюзив 22 января 2024, 16:35 «Ненормальные». Хозяина высаженного из электрички пса Арчи терроризировали мошенники Хозяин пропавшего пса Арчи Сергей рассказал, что его дважды пытались обмануть Unsplash

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Тойтерьер Арчи пропал в Московской области: пса высадили из электрички в Чехове. Хозяин собаки Сергей уже неделю не может найти своего любимца. В интервью «360» он рассказал, что его дважды пытались обмануть мошенники.

Мужчина должен был встретиться в Серпухове с людьми, которые якобы нашли Арчи. Но оказалось, что Сергея просто хотели обмануть и выманить у него деньги. Хозяин пса приезжал на встречи, но никто не приходил.

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«Нет, это мошенники. Вообще ненормальные. Два дня меня динамят. В интернете посмотрели номер, они занимаются этой ерундой», — заявил он.

Звонивший рассказывал Сергею, что нашли собаку подростки, просил дать им денег на сладости. Хозяин пса не был против, но настаивал на том, чтобы средства передать именно во время встречи.

«Я два дня уже туда езжу», — пожаловался он.

Сергей снова поедет в Серпухов, чтобы отсмотреть с полицейскими записи с камер видеонаблюдения: есть шанс, что удастся найти Арчи.

«Есть информация, что его видели возле Больничного городка», — добавил собеседник «360».

По дороге из Москвы 16 января хозяин собаки поругался с другими пассажирами, и его высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал еще несколько станций. Арчи высадили на станции в Чехове.

Похожий случай в начале января произошел в Кирове с котом Твиксом: проводница выбросила животное из вагона. Твикс умер от укусов и переохлаждения.