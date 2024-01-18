Эксклюзив 18 января 2024, 20:41 Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове. У животного был билет, но это не помогло Полиция Кирова проверила сообщения о выброшенном из поезда коте Твиксе

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Транспортные полицейские провели проверку в Кирове после сообщений о ЧП с котом по кличке Твикс, сообщили в пресс-службе Кировского линейного отдела МВД на транспорте. По словам его хозяина, животное возвращалось домой в поезде, но его выкинули из вагона, когда состав остановился.

Трехлетний кот, который находился в одном из вагонов поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, ехал 11 января домой к хозяевам. Его вез родственник владельца с соблюдением всех правил и норм. На животное купили специальный билет.

По данным полиции, когда поезд находился в Кирове, кот выбрался из переноски, а проводница выпустила его из вагона на перрон. Органы дознания отказали хозяину в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления.

Хозяин питомца при этом указал, что переноску кота кто-то открыл, это обнаружил его родственник. В тот момент, когда это произошло, мужчина спал, и не видел, как все произошло. Проводница ему сказала, что кот сам выбежал из вагона.

Мужчина добавил, что связался с транспортной компанией, составил обращение, после с ним связались работники вокзала Кирова и представили информацию, что кота именно выбросили из поезда.

«Сами мы приехать в Киров не можем, у меня работа, жена сидит с маленьким ребенком», — пояснил хозяин Твикса и попросил о помощи в поиске и расклейке объявлений.