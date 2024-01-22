Общество 22 января 2024, 12:44 Домашнего пса Арчи высадили без хозяина из электрички в Подмосковье Baza: в Подмосковье потерялся тойтерьер Арчи, которого высадили из электрички

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В Подмосковье потерялся пес Арчи. Упитанного тойтерьера высадили из электрички в Чехове. Поиски длились шесть дней, сообщил Telegram-канал Baza.

По дороге из Москвы 16 января хозяин собаки поругался с другими пассажирами, и его высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал еще несколько станций. Охранники заметили его во время обхода. Они сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове.

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Мужчина искал пса шесть дней. На объявление в интернете о поиске «толстенького» метиса тойтерьера откликнулись 22 января. Незнакомец подобрал собаку и пригласил хозяина ее забрать.

Похожий случай в начале января произошел в Кирове с котом Твиксом. Проводница выбросила его из вагона. Животное умерло от укусов и переохлаждения. Петицию об увольнении сотрудницы РЖД подписали почти 348 тысяч человек. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что правоохранители смогут привлечь ее к уголовной ответственности.