Происшествия 22 января 2024, 22:57 Неравнодушных жителей пригласили на поиски потерявшегося тойтерьера Арчи в Чехове Freepik

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На поиски тойтерьера Арчи собирают волонтеров и добровольцев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зоопоиск РФ».

«Завтра, 23 января, сбор добровольцев на поиски Арчи и оклейку местности! Станция Чехов», — сказано в публикации.

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Пес Арчи потерялся еще 16 января. Он вместе с хозяином ехал на электричке из Москвы в Чехов. Во время пути мужчина поругался с пассажирами и его высадили, а питомец остался в вагоне. Через несколько станций животное тоже выпустили на улицу, когда заметили четвероногого во время обхода.

Хозяин искал пса шесть дней. На объявление в интернете 22 января откликнулись люди, которые заявили, что якобы нашли собаку. В итоге они договорились на встречу в Серпухове. Позже выяснилось, что на том конце провода были мошенники, которые хотели выманить деньги у мужчины.