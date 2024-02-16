Москва 16 февраля 2024, 02:04 Москва в снежной ловушке. Когда погода и цены на такси придут в норму Депутат Хамзаев: «Яндекс-такси» в снегопад превратился в «бомбилу» из 90-х РИА «Новости»

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Очередной рекордный снегопад испытывает столицу на прочность. Город парализовали километровые пробки. Пока снегоуборочная техника в круглосуточном режиме борется с последствиями стихии, таксисты ломят цены из-за сложных погодных условий. Страдают из-за непогоды не только пешеходы и автомобилисты, но и животные. Когда в Москве закончатся метели и растают сугробы, выяснял «360».

Снежные рекорды

Эта зима в Москве оказалась богата на рекордные снегопады, морозы и температурные «качели». К февралю уже выпало 2,06 метра снега при норме в 1,52 метра.

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Очередной мощный снегопад обрушился на столичный регион в четверг, 15 февраля. Только за ночь в некоторых районах Подмосковья, например, в Можайске, выпало более трети от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом с утра осадки лишь усилились, и только ко второй половине дня пошли на убыль.

РИА «Новости»

Но это, похоже, еще не конец. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к утру пятницы сугробы в Москве еще вырастут — их высота может достигнуть 70 сантиметров.

В снежном плену

В Московской области на борьбу с последствиями стихии вывели всю снегоуборочную технику, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Улицы от снега убирали больше 18 тысяч дворников. Еще более 1,2 тысячи рабочих задействовали для расчистки дорог от снега.

В Москве снегопад вызвал транспортный коллапс. Уже утром в четверг пробки в столице достигли восьми баллов, а вечером — девяти. Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт. Но и автобусы Мострансавто ходили с увеличенными интервалами.

Отдельный сюрприз москвичам «подкинули» сервисы такси. Утром в четверг цены на пассажирские перевозки выросли более чем в три раза. Короткие маршруты на 10-15 минут обходилась пользователям почти в 1000 рублей, а поездка в Москву из области стоила 4000. В приложении Яндекс.Go это объяснили пробками и тем, что заказов стало больше, чем машин.

РИА «Новости»

Даже агрегатор такси призывал москвичей пересесть на общественный транспорт.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «360» сравнил ценовую политику агрегаторов с нечистоплотными «бомбилами». Он напомнил, что раньше такие водители находили себе клиентов вдоль дорог или поджидали их у вокзалов и аэропортов. Они часто обманывали и завышали цены — в том числе после теракта в аэропорту Домодедово.

А сейчас «Яндекс» из такого агрегатора, у которого есть репутация, имя, доверие, только возникла какая-то сложность, катаклизм — превращается в такого же «бомбилу». Вот это неправильно. Султан Хамзаев депутат

По словам парламентария, на такие ситуации должна реагировать Федеральная антимонопольная служба.

Снегопады продлялся до апреля

Метеоролог Татьяна Позднякова объяснила «360», что в ближайшее время не стоит ждать окончания снегопадов — в нашей полосе снег может идти до апреля.

Если вы имеете в виду тот снегопад, который напряг столичный регион в прошедшую ночь, то он практически закончился — в той интенсивности, в какой он шел в ночное время. <…> Мы ожидаем, что у нас в предстоящие дни все равно сохранится снег, но он будет от небольшого до умеренного. Татьяна Позднякова синоптик

По словам Поздняковой, к выходным в Москве постепенно потеплеет. В субботу температура будет соответствовать климатической норме, а уже в воскресенье может превысить ее градусов на пять. Воздух в столице может прогреться до +1 градуса. Но сугробы растаять не успеют — уже в понедельник начнется новая волна мороза с ночными температурами -12…-17 и дневными -5…-10.

Пернатые на снегу

От рекордных снегопадов страдают не только люди, но животные. Орнитолог Вадим Мишин рассказал агентству новостей «Москва», что снег стал настоящим испытанием на выживание для зимующих в городе птиц, и призвал москвичей подкармливать пернатых.

Такой рекордно высокий уровень снежного покрова закрыл дикорастущие растения, соответственно закрыл семена, которые склевывают птицы. Сейчас уже покрыты даже кусты, и птицам добраться до этих засохших семян стало невозможно. Вадим Мишин орнитолог

А вот манул Тимофей из Московского зоопарка, кажется, обрадовался снегопаду — в непогоду он вышел на прогулку.