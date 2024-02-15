15 февраля 2024, 15:31
Более 1,2 тысячи рабочих задействовали для расчистки дорог от снега в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы. В регионе активировали сценарий «Снегопад», сообщили в Минтрансе.
Мощный снегопад продолжается в Московской области с раннего утра. Для расчистки дорог на линию вывели 1,2 тысячи работников и около двух тысяч тракторов и погрузчиков. Мониторинг обстановки на магистралях и шоссе продолжается непрерывно.
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Минтранс Подмосковья рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Снегопад
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