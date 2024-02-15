Подмосковье 15 февраля 2024, 15:31 Более 1,2 тысячи рабочих задействовали для расчистки дорог от снега в Подмосковье пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО / Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы. В регионе активировали сценарий «Снегопад», сообщили в Минтрансе.

Мощный снегопад продолжается в Московской области с раннего утра. Для расчистки дорог на линию вывели 1,2 тысячи работников и около двух тысяч тракторов и погрузчиков. Мониторинг обстановки на магистралях и шоссе продолжается непрерывно.

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