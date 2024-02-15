Подмосковье 15 февраля 2024, 08:28 На западе Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков Тишковец: более трети месячной нормы осадков выпало на западе Подмосковья РИА «Новости»

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Более трети от месячной нормы осадков выпало на западе Московской области, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за снегопада, по данным синоптика, видимость в аэропортах составляет 600 метров.

В Москве снегопад начался в 03:00 часа ночи, отметил Тишковец. К 06:00 в городе успело выпасть два миллиметра осадков. Диаметр отложения льда при этом составил четыре миллиметра.

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На западе Московской области — в Можайске — с 15:00 вчерашнего дня насыпало 13 миллиметров осадков, что составляет 36% от всей месячной нормы, пояснил синоптик. Здесь, по его словам, сохраняется толщина наледи до пяти миллиметров.

Из-за продолжающегося снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость.

«Внуково — 600 метров, Шереметьево — 800 метров, Жуковский — 900 метров, Остафьево — 1,2 километра», — уточнил Тишковец.

Метеоролог добавил, что в столице сейчас стоят сретенские морозы. Температура упала до -11,9 градуса.

Говоря о ситуации в Центральной России, эксперт отметил, что больше всего снега выпало в Сухиничах Калужской области и в Вязьме Смоленской области.

«Снегопад до середины дня будет усиливаться», — предупредил Тишковец.