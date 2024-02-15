Москва 15 февраля 2024, 11:13 Такси в Москве подорожало больше чем в 3 раза из-за снегопада Цены на такси в Москве выросли более чем втрое из-за сильного снегопада РИА «Новости»

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Стоимость поездки на такси в Москве выросла более чем втрое из-за сильного снегопада. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды», — сообщили в приложении Яндекс.Go.

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На стоимость такси также влияли образовавшиеся пробки, цена вырастала из-за продолжительности поездки.

Индикатор спроса в 8:30 утра показывал максимальные значения. Поездка в 35-40 минут обошлась бы не менее чем в 2000 рублей, причем в некоторых случаях цена достигала 2700 рублей вместо привычных 700-800 рублей. Цены на более короткие маршруты, до 10-15 минут, также увеличились втрое — от 800 до 1000 рублей вместо 250-300 рублей. Поездки из области в столицу стоили почти 4000 рублей.

На некоторых маршрутах цены на такси возросли в 4-5 раз, а время в пути увеличилось вдвое по сравнению с обычной продолжительностью поездки.

Из-за снегопада москвичам посоветовали в четверг пересесть на городской транспорт. В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в столице выпадет от семи до 12 миллиметров снега.