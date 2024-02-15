Важное 15 февраля 2024, 16:05 Всю снегоуборочную технику вывели для уборки в Подмосковье — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье

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Всю снегоуборочную технику привлекли для расчистки в Подмосковье. Вместе с ней дворники работают с самого утра, устраняя последствия циклона. Трудятся 18 тысяч человек, 3,5 тысячи машин и дополнительные работники от ресурсных и частных предприятий, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«С утра наши дворники и вся снегоуборочная техника справляются со снегопадом в Подмосковье: 18 тысяч специалистов, 1,5 тысячи машин убирают дворовые и общественные территории, две тысячи единиц техники очищают дороги области», — подчеркнул он.

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От ресурсных и частных организаций задействовали 2,3 тысячи человек и дополнительно 353 машины для уборки, погрузки и вывоза снега.

На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза. Спасибо им за это! Андрей Воробьев

Сильный снегопад уже принес сугробы высотой до 14 сантиметров в некоторых городских округах Подмосковья. Техника и дворники работают с пяти часов утра.

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