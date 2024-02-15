Подмосковье 15 февраля 2024, 10:21 Автобусы Мострансавто перешли на работу по фактическому расписанию из-за снегопада Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Рейсы Мострансавто выполняются с увеличенными интервалами из-за обильного снегопада в Подмосковье. Автобусы перешли на работу по фактическому расписанию.

В Минтрансе региона отметили, что Мострансавто принимает необходимые меры для безопасности движения. С водителями проводят инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание уделяют соблюдению скоростного режима и дистанции. Техническая служба усилила контроль за состоянием подвижного состава. Диспетчеры находятся на связи со службами, ответственными за содержание дорог.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».