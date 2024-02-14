Общество 14 февраля 2024, 18:59 Москвичам посоветовали в четверг пересесть на городской транспорт из-за снегопада ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт 15 февраля из-за метели РИА «Новости»

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В четверг, 15 февраля, в Москве пройдет сильный снегопад, поэтому водителям порекомендовали для передвижения выбирать городской транспорт. Предупреждение появилось в Telegram-канале столичного дептранса.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 15–16 февраля, в Москве выпадет от семи до 12 миллиметров снега — это 20–25% от месячной нормы.

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«Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт», — отметили в ведомстве.

Тем, кто все-таки сядет за руль, посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим и не отвлекаться на телефон. Особенно внимательными посоветовали быть на мостах и эстакадах.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, за движением в городе регулярно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Кроме того, дополнительные экипажи помогают за МКАД большегрузам.

Ранее в Москве продлили до 16 февраля желтый уровень опасности из-за гололедицы.