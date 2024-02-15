Москва 15 февраля 2024, 17:54 Высота сугробов в Москве приблизится к рекордной в пятницу утром Вильфанд: высота сугробов в Москве почти достигнет рекорда утром 16 февраля Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям, но все же не станет максимальной. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что город накрыл сильнейший снегопад и с 3 часов ночи выпало порядка 10 миллиметров осадков, этого количества недостаточно для рекорда. По словам синоптика, рекордное значение для 15 февраля — 15,2 миллиметра.

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«До 15 миллиметров не дойдет, рекорд не ожидается», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что обычно к 15 февраля средняя высота снежного покрова составляет 38 сантиметров, а максимальное значение в 62 сантиметра зафиксировали в 1895 и 1966 годах.

По словам Вильфанда, сегодня на ВДНХ высота сугробов составила 54 сантиметра. К утру этот показатель, вероятнее всего, возрастет. На метеостанциях Тушино и МГУ снежные заносы уже достигли отметки в 64 сантиметра.

«Не исключаю, что приблизится к 70», — добавил метеоролог.

В выходные в столице потеплеет, но приятной погоду назвать будет сложно. Ожидается мокрый снег.