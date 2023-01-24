Эксклюзив 24 января 2023, 14:57 Зеленский клянчит дальнобойные ракеты для ударов по России. Лучше бы готовил план побега Публицист Новоселов: Зеленскому стоит думать не о новых ракетах, а готовить план побега ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Конгресс США рассматривает возможность поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS для пусковых установок HIMARS. Киев давно клянчит это оружие у Запада, поскольку оно имеет дальность 300 километров и даст ВСУ возможность наносить удары по российской территории. Стоит ли беспокоиться? Пока нет, уверен публицист Иван Новоселов. Подробнее — в его колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Все предыдущие проекты поставить ракеты ATACMS Украине отклонило правительство США. Хотя американская сторона продолжает подливать масло в огонь этого конфликта, она справедливо предполагает, что Москва может рассмотреть такую поставку как акт прямой агрессии.

Конечно, Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца и понуждают к этому своих марионеток киевского режима, однако собственной безопасностью они рисковать не хотят.

Но это не основная причина, по которой ракеты ATACMS до сих пор не передали ВСУ. В Соединенных Штатах достаточно безответственных политиков, которых не волнуют никакие последствия и которые рассматривают украинский конфликт как игру ради денег или политического влияния.

Основная причина проста: США не могут поставить Украине достаточное количество этих ракет, которые способны достать до Крыма и приграничных областей России.

ATACMS производит американская компания Lockheed Martin, объемы производства относительно невелики. За 20 лет компания произвела лишь 3800 ракет, то есть менее 200 штук в год. Значительная часть уже использована, а сейчас таких ракет производят всего чуть более 100 ежегодно.

ATACMS (Army Tactical Missile System, дословно — Армейский тактический ракетный комплекс) / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Компания Lockheed Martin заявляет, что ATACMS — «единственная высокоточная дальнобойная тактическая ракетная система „земля — земля“, которая есть у армии США». Помимо Штатов, эти ракеты используют некоторые другие страны НАТО, так что Украине отправлять просто нечего.

Даже близкие союзники американцев обычно получают всего пару десятков ATACMS, так что, если США и решат отправить что-то ВСУ, это будет всего 20-30 ракет. Даже такая поставка снизит боеспособность самой американской армии, чему будут противостоять их военные.

У США нет средств для восполнения собственного арсенала или стабильной поставки этого вида вооружений на Украину.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также сделал заявление по этому вопросу. Он отметил, что все поставляемое на Украину западное оружие будет уничтожено российскими войсками, и предупредил о возможных последствиях дальнейшей эскалации.

Высокопоставленный дипломат имеет полное право быть уверенным в способности ВС России уничтожить эти ракеты. Даже если ATACMS выпустят, наши системы ПРО специально создавали для противодействия таким угрозам. Естественно, сейчас они находятся в полной боеготовности и спокойно отразят такой удар.

Конечно, если Украина получит даже несколько таких ракет, она попробует нанести террористический удар по гражданским объектам на территории России. Однако, скорее всего, атака будет отражена и за этим последует решительное возмездие.

Зеленскому лучше беспокоиться не о новых ракетах, а о постепенном обрушении линий обороны ВСУ в Донбассе и Запорожской области. И готовить себе план побега.