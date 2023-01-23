Мир 23 января 2023, 10:32 Россия перемелет вооружение Запада на Украине — МИД Замглавы МИД Рябков назвал психологической войной поставку США ракет ATACMS на Украину

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Заявления политиков в США о поставке на Украину дальнобойных баллистических ракет ATACMS стали лишь элементом психологической войны. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что войска в любом случае перемелют все западное вооружение в руках киевского режима. Об этом рассказал ТАСС.

«Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России», — сказал он.

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Сергей Рябков предупредил, что противники повысили ставки, но эскалация конфликта опасна непредсказуемыми последствиями. Он также пообещал, что западное вооружение на Украине уничтожат — таковы цели спецоперации.

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Президент США Джо Байден отказался выполнить главную просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского и поставить ракеты MGM-140 ATACMS дальностью до 310 километров. Западные СМИ связали это с опасениями из-за возможного обострения противостояния с Россией. Однако председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса Майкл Маккол призвал Белый дом передумать и передать Украине дальнобойное вооружение для ударов по Крыму.