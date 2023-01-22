Мир 22 января 2023, 22:29 США призвали передать Украине баллистические ракеты для ударов по Крыму В Конгрессе США поддержали передачу ВСУ ракет ATACMS для ударов по Крыму РИА «Новости»

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Соединенным Штатам нужно отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы нанести удары по территории Крыма и победить Россию. Об этом председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол сообщил в интервью ABC News.

«Украине нужны ATACMS дальнего радиуса для атаки по Крыму», — отметил он.

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По словам Маккола, «высокопоставленные советники» со стороны киевского режима призывают предоставить ATACMS для атак ВСУ по территории полуострова, откуда осуществляются запуски беспилотников.

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Президент США Джо Байден после долгих обсуждений с властями Украины сделал вывод, что им может понадобиться сила для нанесения удара по Крыму. Высокопоставленные чиновники США сообщили, что американский лидер может пойти на такой шаг, даже с учетом риска эскалации конфликта.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что ВС РФ уничтожат любые виды вооружения, которые Запад направит для ВСУ. По его словам, продолжение поставок вооружения на Украину со стороны США и стран НАТО приведет к росту жертв среди мирного населения и затянет конфликт.