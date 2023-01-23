Мир 23 января 2023, 16:33 Ракетопросители. Получит ли Украина американские ATACMS для ударов по российским территориям? Политолог Журавлев объяснил, почему США не спешат поставлять ракеты ATACMS на Украину lockheedmartin.com

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В конгрессе США заговорили о необходимости передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, которые американцы применяли в Ираке еще в 1991 году. Это оружие вэсэушники вполне могут использовать для ударов, например, по Крыму. Но так ли страшен черт, как его малюют? Да и решатся ли Соединенные Штаты так сильно поднять ставки?

«Панцири» будут уничтожать ATACMS

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «360» главное о тактико-технических характеристиках ракеты ATACMS.

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«Она была разработана в США на замену ракетам Lance еще в 1990-е годы. Дальность — 300 километров. Устанавливать можно на системы залпового огня HIMARS», — перечислил он особенности этого американского оружия.

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По словам военного эксперта, достаточно взять циркуль и, зная дальность полета и места примерной дислокации систем HIMARS, посмотреть, куда в теории способны долететь ракеты ATACMS. Это приграничные районы Курской и Брянской областей, Белгородчина и Крым.

Пуск ракеты ATACMS / Википедия

Могут ли поставки ATACMS как-то изменить соотношение сил на фронте, как об этом говорят украинские и американские политики? Матвийчук уверен, что на расклад сил вряд ли повлияют единичные ракеты даже с большой дальностью.

«Они не помогут украинцам выполнить тот объем задач, который им нужен для перелома ситуации», — констатировал он.

Российская ПВО эти ракеты видит и сбивает, так что великолепные «Панцири» будут их уничтожать, если придется, отметил собеседник «360». С другой стороны, совсем списывать со счетов угрозу не стоит. Тем более, что, по мнению эксперта, новая опасность для России может возникнуть уже через три месяца.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» / РИА «Новости»

Безответственные поставки

Киев давно просит ракеты ATACMS, чтобы ударить по России — по Белгородской области или Крыму. В США все предыдущие запросы представителей киевского режима отклоняли, чтобы избежать эскалации и перехода противостояния в иную, более горячую фазу. Изменится ли политика звездно-полосатых?

Матвийчук объяснил, почему нынешние заявления конгрессменов могут оказаться на поверку лишь блефом или популизмом.

«Передача ATACMS другой стране противоречит договору между США и Россией о нераспространении ракетных технологий. Такими поставками они сознательно пойдут на нарушение этого соглашения. И тогда я не удивлюсь, если в Венесуэле окажутся наши „Искандеры“. А это для американцев создаст чувствительные проблемы», — заметил он.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М» / РИА «Новости»

О другом важном аспекте напомнил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, в США готовы на любые поставки для ВСУ, кроме ядерного оружия. Но с единственным условием: Штаты не должны нести ответственность за это. Однако, согласно действующему международному праву, нельзя использовать иностранное оружие, не получив официального согласия страны-производителя.

«Если бы не это, они бы уже завалили Украину оружием под завязку. Но факт необходимости такого согласия создает для них дипломатические проблемы в случае поставок ракет ATACMS», — уточнил Журавлев в беседе с «360».

На Западе используют «подменную систему», обратил внимание эксперт. Американцы поставляют оружие немцам, немцы отдают что-то Восточной Европе, а те, в свою очередь, — Украине. Такая схема удобна, ведь не надо нести ответственность в полной мере. Будут ли они это менять? Журавлев считает, что кардинально — вряд ли.

«Все эти заявления о ракетах могут быть блефом, потому что они всерьез боятся прямого ядерного противостояния», — заключил он.

С тем, что высказывания конгрессмена — скорее элементы давления на Россию, похоже, согласны и российские дипломаты. Так, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал рассуждения о поставках американских ракет для ударов по Крыму «элементом психологической войны».