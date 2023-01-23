23 января 2023, 16:33
Ракетопросители. Получит ли Украина американские ATACMS для ударов по российским территориям?
Политолог Журавлев объяснил, почему США не спешат поставлять ракеты ATACMS на Украину
В конгрессе США заговорили о необходимости передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, которые американцы применяли в Ираке еще в 1991 году. Это оружие вэсэушники вполне могут использовать для ударов, например, по Крыму. Но так ли страшен черт, как его малюют? Да и решатся ли Соединенные Штаты так сильно поднять ставки?
«Панцири» будут уничтожать ATACMS
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «360» главное о тактико-технических характеристиках ракеты ATACMS.
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«Она была разработана в США на замену ракетам Lance еще в 1990-е годы. Дальность — 300 километров. Устанавливать можно на системы залпового огня HIMARS», — перечислил он особенности этого американского оружия.
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По словам военного эксперта, достаточно взять циркуль и, зная дальность полета и места примерной дислокации систем HIMARS, посмотреть, куда в теории способны долететь ракеты ATACMS. Это приграничные районы Курской и Брянской областей, Белгородчина и Крым.
Могут ли поставки ATACMS как-то изменить соотношение сил на фронте, как об этом говорят украинские и американские политики? Матвийчук уверен, что на расклад сил вряд ли повлияют единичные ракеты даже с большой дальностью.
«Они не помогут украинцам выполнить тот объем задач, который им нужен для перелома ситуации», — констатировал он.
Российская ПВО эти ракеты видит и сбивает, так что великолепные «Панцири» будут их уничтожать, если придется, отметил собеседник «360». С другой стороны, совсем списывать со счетов угрозу не стоит. Тем более, что, по мнению эксперта, новая опасность для России может возникнуть уже через три месяца.
Безответственные поставки
Киев давно просит ракеты ATACMS, чтобы ударить по России — по Белгородской области или Крыму. В США все предыдущие запросы представителей киевского режима отклоняли, чтобы избежать эскалации и перехода противостояния в иную, более горячую фазу. Изменится ли политика звездно-полосатых?
Матвийчук объяснил, почему нынешние заявления конгрессменов могут оказаться на поверку лишь блефом или популизмом.
«Передача ATACMS другой стране противоречит договору между США и Россией о нераспространении ракетных технологий. Такими поставками они сознательно пойдут на нарушение этого соглашения. И тогда я не удивлюсь, если в Венесуэле окажутся наши „Искандеры“. А это для американцев создаст чувствительные проблемы», — заметил он.
О другом важном аспекте напомнил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, в США готовы на любые поставки для ВСУ, кроме ядерного оружия. Но с единственным условием: Штаты не должны нести ответственность за это. Однако, согласно действующему международному праву, нельзя использовать иностранное оружие, не получив официального согласия страны-производителя.
«Если бы не это, они бы уже завалили Украину оружием под завязку. Но факт необходимости такого согласия создает для них дипломатические проблемы в случае поставок ракет ATACMS», — уточнил Журавлев в беседе с «360».
На Западе используют «подменную систему», обратил внимание эксперт. Американцы поставляют оружие немцам, немцы отдают что-то Восточной Европе, а те, в свою очередь, — Украине. Такая схема удобна, ведь не надо нести ответственность в полной мере. Будут ли они это менять? Журавлев считает, что кардинально — вряд ли.
«Все эти заявления о ракетах могут быть блефом, потому что они всерьез боятся прямого ядерного противостояния», — заключил он.
С тем, что высказывания конгрессмена — скорее элементы давления на Россию, похоже, согласны и российские дипломаты. Так, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал рассуждения о поставках американских ракет для ударов по Крыму «элементом психологической войны».
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