Спецоперация 23 января 2023, 05:47 Артиллерия ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Запорожском направлении Российская артиллерия уничтожила боевые позиции ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российская артиллерия успешно отработала по боевым позициям ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Разведка обнаружила позицию, на которой находился опорный пункт противника. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа ликвидировали цель.

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Расчеты беспилотников вели корректировку огня. Они в круглосуточном режиме ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

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«У нас много задач, поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей, то есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника», — рассказал командир гаубичной батареи с позывным Патриот.

Он также отметил, что со стороны ВСУ прибыли резервы, которые российские военные «стараются уничтожать».

«Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся. Сейчас цель — это опорный пункт противника», — сообщил командир.

В воскресенье, 22 января, Минобороны России сообщило, что российские бойцы в ходе боев на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки уничтожили свыше 80 украинских националистов. Военные ВСУ потеряли пикап, пять боевых бронемашин и одну боевую машину пехоты.