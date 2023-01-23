23 января 2023, 05:47
Артиллерия ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия уничтожила боевые позиции ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия успешно отработала по боевым позициям ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Разведка обнаружила позицию, на которой находился опорный пункт противника. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа ликвидировали цель.
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Расчеты беспилотников вели корректировку огня. Они в круглосуточном режиме ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.
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«У нас много задач, поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей, то есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника», — рассказал командир гаубичной батареи с позывным Патриот.
Он также отметил, что со стороны ВСУ прибыли резервы, которые российские военные «стараются уничтожать».
«Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся. Сейчас цель — это опорный пункт противника», — сообщил командир.
В воскресенье, 22 января, Минобороны России сообщило, что российские бойцы в ходе боев на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки уничтожили свыше 80 украинских националистов. Военные ВСУ потеряли пикап, пять боевых бронемашин и одну боевую машину пехоты.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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