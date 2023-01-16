Спецоперация 16 января 2023, 21:24 ВСУ предрекли окружение в случае потери Артемовска Генерал Кривонос: потеря Артемовска создаст условия для окружения ВСУ Публичное достояние

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Группировка украинских войск в Донбассе может попасть в окружение после потери Соледара и Артемовска. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Если мы потеряем Артемовск, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях», — отметил он.

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По словам Кривоноса, при наступлении ВС России на Харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда ВСУ могут попасть в окружение на востоке Украины.

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Командование украинских войск отвело части сил с линии соприкосновения в Запорожской области в направлении Соледара и Артемовска Донецкой Народной Республики.Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. С его слов, сейчас в Запорожской области остаются подразделения элитных частей украинских войск, национальной гвардии и территориальной обороны.

Соледар освободили от украинских боевиков на минувшей неделе. По данным официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военные заблокировали город с двух сторон.