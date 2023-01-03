Мир 03 января 2023, 18:42 Байден отказал Зеленскому в поставках тактических ракет ATACMS для ВСУ Politico: США отказали Украине в ракетах ATACMS из-за опасений обострения отношений с РФ Википедия

Читать 360tv в

Власти США отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в его главной просьбе — поставить тактические ракеты большой дальности ATACMS. Об этом написало издание Politico.

Журналисты пришли к выводу, что в Белом доме решили не снабжать украинскую армию новыми тактическими комплексами, так как сочли подобные поставки слишком опасными из-за противостояния с Россией.

Реклама

Кроме того, военные эксперты высказали мнение, что ракеты, которые способны ударить на глубину до 300 километров, не дадут ВСУ решительного перевеса. Не исключено, что из-за тактико-технических особенностей это оружие вообще может не подойти для выполнения задач на Украине.

Реклама

Ранее газета The New York Times отметила, что по итогам визита в Вашингтон Зеленский не получил того, что хотел больше всего. Кроме ракет ATACMS, он просил танки Abrams, истребители F-16 и современные беспилотники.