Мир 13 декабря 2022, 16:42 Зеленскому посоветовали бежать в Польшу ради спасения Полковник США Макгрегор: президент Украины Зеленский может спастись только в Польше Unsplash

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Единственным шансом на спасение для президента Украины Владимира Зеленского остается бегство в Польшу, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ не смогут победить в ходе спецоперации из-за явного превосходства российской армии.

«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится <…> иначе его песенка спета», — подчеркнул американский полковник.

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Он добавил, что совсем скоро в составе ВСУ не останется солдат — настолько велики потери. Макгрегор напомнил, что помимо прочего украинские военные испытывают острую нехватку топлива и боеприпасов.

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Ранее экс-советник главы Пентагона предположил, что по итогам спецоперации президент Украины либо погибнет, либо потерпит поражение. Политолог Сергей Марков заявил, что украинский лидер понимал, во что ввязывается, когда стал главой государства. По мнению эксперта, у Зеленского должен быть план с бегством из страны.