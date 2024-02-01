Мир 01 февраля 2024, 15:42 Ракеты, отставка и никакого печенья. Зачем Виктория Нуланд приехала в Киев Военный эксперт Кошкин: Украина стала полигоном для испытания нового оружия США Виктория Нуланд в Киеве, 2024 год. Фото: Kirill Chubotin / Global Look Press

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Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд снова решила раздать подарки в Киеве. На этот раз в сумочке доброй американки оказались не печенья, а новейшие ракеты. Говорят, рядом с ними лежит приказ об отставке главкома ВСУ — именно ради этого дипломат и отправилась за океан.

Визит Нуланд в Киев

Виктория Нуланд 31 января прибыла на Украину. В Киеве американка завила, что ее страна отправила ВСУ дальнобойные боеприпасы, в том числе управляемые высокоточные авиабомбы GLSDB.

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Однако многие политологи уверены, что истинной причиной визита Нуланд стал конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным. Причем в задачи американского дипломата не входит примирение оппонентов.

На фоне этого один из возможных «сменщиков» Залужного, глава ГУР Кирилл Буданов, сообщил, что весной украинская армия начнет новое контрнаступление. Кроме того, он пообещал в ближайшее время усилить атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах России.

Кирилл Буданов (слева) / Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

ВСУ отдали неопробованное оружие

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что переданные украинской армии GLSDB — по сути, гибриды крылатой ракеты и управляемой авиабомбы.

Они не до конца доработаны, потому не стоят (и неизвестно — будут ли) на вооружении армии США.

Эти бомбы с ракетным двигателем хотели передать ВСУ еще в начале 2023 года. Сейчас США предложили отправить это оружие в полузавершенном виде, чтобы опробовать в боевых условиях. Американцы не раз открыто говорили, что Украина — это военная лаборатория для испытаний нового вооружения, моделей и технологии ведения боевых действий. Андрей Кошкин

Остается только ждать, на каком участке линии боевого соприкосновения используют GLSDB. Известно, что две установки и 26 ракет уже находятся на Украине.

Нет никаких сомнений, что в дальнейшем американцы поставят их ВСУ в значительно большем объеме, заверил военный эксперт.

Телеканал «360»

У этих американских ракет чрезвычайно небольшая боевая часть, поэтому ее максимальное расстояние поражения не превышает 150 километров, добавил собеседник «360». Однако эффективность этого смертоносного оружия зависит от «начинки» и точности попадания.

«Неслучайно Госдума России обратилась к конгрессу Соединенных Штатов по поводу того, что российский самолет Ил-76 сбили американскими ракетами. Конгрессменов попросили повлиять на Белый дом и не допускать поставок западного вооружения на Украину», — сказал Кошкин.

Кто займет пост главкома ВСУ

Скорое увольнение Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины уже ни у кого не вызывает сомнений, подчеркнул Кошкин. Зеленский, будучи Верховным главнокомандующим, имеет полномочия снимать и назначать руководителей своей армии.

Кто займет должность главкома, пока неясно. Говорят о двух наиболее вероятных кандидатурах. Первый — нынешний глава Управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов. Второй — главком сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Андрей Кошкин

Большинство аналитиков склонны полагать, что звание главнокомандующего ВСУ все же отойдет Буданову, уточнил эксперт. Дело не в военных заслугах: просто он — медийная личность и больше узнаваем, чем кадровый военный Сырский.

Нуланд отправили разрубить ситуацию

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич подтвердил, что Виктория Нуланд приезжала на Украину не затем, чтобы объявить о поставке нового «чудо-орудия». Это могли сделать и более подготовленные для таких вопросов люди.

Нуланд проезжала как специалист и профессионал решения кадровых вопросов на подведомственной ей территории Европы и Евразии. Американка уже занималась этим в Киеве в 2014 году: в разгар майданных событий решала, кого куда назначить, зачем и почему это лучше. Сергей Станкевич

В Киеве снова остро встал кадровый вопрос в связи с дискуссиями о судьбе главкома ВСУ Залужного. Нуланд прибыла для того, чтобы эту ситуацию разрубить, пояснил политолог.

«Что касается обещания нового контрнаступления, пока это выглядит как блеф. Для него нет трех базовых условий: военно-технических, финансовых, а также демографических (в смысле живой силы). Поэтому любые рассуждения на эту тему выглядят скорее информационной войной, нежели реальным планированием», — резюмировал Станкевич.