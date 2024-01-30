Мир 30 января 2024, 16:08 Сорванная отставка. Кто и почему помешал уволить Залужного Военный эксперт Джерелиевский: смена Залужного на Буданова приведет к терроризму Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Слухи о возможной отставке главкома Валерия Залужного взбудоражили не только украинцев, но и иностранцев. Именно зарубежные спонсоры потребовали от Владимира Зеленского оставить военного у руля ВСУ. Тем более что все понимают: назначение главнокомандующим действующего начальника ГУР Кирилла Буданова приведет к волне терроризма и окончательно развалит украинскую армию.

Слухи об отставке Залужного

Украинские СМИ вечером 29 января сообщили, что главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного отправили в отставку. На его место якобы назначили главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Официальные власти молчали пару часов, но в итоге не подтвердили слухи.

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Позже появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский лично просил Залужного написать рапорт об отставке, однако тот отказался. Поэтому сторонники главкома якобы решили обнародовать то, что им известно, до подписания Зеленским указа.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ пригрозил в случае отставки уволиться из армии через военно-врачебную комиссию. По ее словам, власти расценили это как шантаж, тем не менее решение об отставке заморозили.

Версии об отставке Залужного

Некоторые аналитики напомнили, что слухи о вражде президента Украины с Залужным и его «возможной уже на днях» отставке начали циркулировать практически с самого начала назначения на должность главнокома ВСУ.

Залужного постоянно подозревают в претензиях на президентское место. Он и сам не раз подогревал эти домыслы, критикуя решения правительства, объявляя о намерении уйти в политику и основать собственную партию. Причем делал он это с благословения США, которые открыто показывали, что военачальник — их фаворит.

Поэтому странную «недоотставку» многие политологи объяснили тем, что Зеленский торговался с Соединенными Штатами за судьбу их любимца. Однако американцы надавили на подчиненного, и шалость не удалась.

Некоторые уверены, что дело обстоит гораздо проще: никакой размолвки между главкомом и президентом не было и нет. Просто периодическими вбросами об их вражде замеряется «средняя температура по больнице»: кто из политиков поддерживает Зеленского, а кто мечтает от него избавиться.

Зеленский и Залужный не поделили ответственность

Кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков подтвердил в разговоре с «360», что информация об отставке Залужного появилась не от людей Зеленского, а от тех, кто связан с самим военным: экс-президента Петра Порошенко и его «сетки».

«После катастрофического поражения „контранступа“ ВСУ в прошлом году американцы потребовали от своей марионеточной хунты на Украине призвать 500 тысяч украинцев, включая женщин, в армию. Этот законопроект очень непопулярен среди населения — 80% людей считают, что этого не нужно делать», — напомнил Марков.

По его словам, и президент Украины, и главком понимают: взять на себя ответственность за принятие законопроекта о мобилизации полмиллиона украинцев — значит полностью уничтожить свою политическую карьеру. Вот они и переваливают ответственность друг на друга.

Зеленский потребовал, чтобы Залужный продвигал этот законопроект, тот отказался. Тогда президент сказал: «Пишите заявление по собственному желанию». Главком в ответ заявил, что уйдет, если будет распоряжение об увольнении, но сам писать заявление отказался. На этом они расстались вчера утром. Сергей Марков

Днем историю с заявлением о якобы отставке Залужного передали СМИ, чтобы подключить Вашингтон, Лондон и Брюссель. Те потребовали от Киева не увольнять Залужного. Потом появились опровержения и заверения, что военный по-прежнему возглавляет ВСУ, рассказал эксперт.

Он также заметил, что версия о том, будто ложная отставка главкома должна была отвлечь внимание украинцев, а главное зарубежных спонсоров от истории со сбитым самолетом Ил-76, неверна.

«Зеленский хотел использовать этих пленных для своего пиара и специально подгадал, чтобы обмен пришелся накануне его дня рождения. А Залужный, чтобы подгадить президенту, отдал приказ уничтожить этот самолет», — предположил Марков.

Что будет, если Буданов возглавит ВСУ

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что смена главнокомандующего приведет к определенным изменениям. Ведь уход Залужного повлечет за собой замену целого ряда ключевых постов в системе Министерства обороны Украины: генерального штаба и командования ВСУ.

В Минобороны появятся новые люди из команды преемника Залужного. Если это будет нынешний глава ГРУ Кирилл Буданов, то, скорее всего, это будут в основном выходцы из его ведомства. Удалят не только тех, кого считали людьми Залужного, но и тех, кто мог быть претендентом на пост главкома. Борис Джерелиевский

При Буданове акцент в боевых действиях окончательно сместится в сторону терроризма, подчеркнул военный эксперт. Профессионализм командования ВСУ станет практически нулевым, ведь нынешний глава ГУР не кадровый военный. К тому же в его окружении много уголовников и наркоманов.

«Впрочем, движение в сторону терроризма и так будет происходить. Потенциал ВСУ для нормальных общевойсковых операций снижается. Они фактически не в состоянии сейчас вести наступательные действия и уже с трудом могут обороняться. Чтобы продолжать как-то сражаться, они сделают упор именно на партизанско-террористических действиях», — заключил Джерелиевский.

Глава ГУР Кирилл Буданов (слева) и Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины / Pavlo Bahmut / Global Look Press

«Баран Козлов против козла Баранова»

Главный научный сотрудник Института Европы, профессор Николай Межевич, комментируя слухи об уходе Залужного с поста, привел аналогию с зоологическим садом.

Давайте представим, что каждый из нас — директор зоопарка. И по каким-то причинам санэпидемстанция просит поменять местами клетки с козлами и баранами. Мы понимаем, что это требование странное, но нам проще все переставить и дальше заниматься делами. Николай Межевич

По мнению политолога, все, что происходит в киевском верхнем эшелоне власти, должно быть безразлично россиянам так же, как директору зоопарка — взаиморасположение клеток с козлами и баранами. На военно-политическую ситуацию это не влияет и, соответственно, Россию напрямую не затрагивает.

«Вот если бы один из двоих действующих лиц на букву „З“ был сторонником хотя бы объективного анализа переговорного процесса, тогда можно было бы реагировать иначе. Но в этом случае сравнивать нечего. Была когда-то в 90-е годы книжка с шуткой: „Баран Козлов против козла Баранова“. Вот это как раз такая ситуация», — подытожил Межевич.