Мир 31 января 2024, 20:59 Украина анонсировала новое контрнаступление весной Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: ВСУ пойдут весной в новое наступление РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины планируют новое наступление на российские позиции уже весной. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Украинская армия столкнулась с огромными потерями в ходе летне-осеннего контрнаступления. Однако, по словам главы ГУР, уже весной украинские военные будут готовы начать новый штурм.

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Буданов согласился, что в настоящее время преимущество на стороне противника, однако Украина якобы выжидает, пока иссякнет наступление России. Тогда ВСУ смогут вернуть утраченную инициативу на поле боя.

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что у армии Украины нет новых ресурсов для начала очередного контрнаступления. В этом он обвинил правительство страны во главе с Владимиром Зеленским.

Издание Financial Times отмечало, что страны Запада перестали ждать новых наступательных действий от украинских военнослужащих.