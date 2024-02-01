Мир 01 февраля 2024, 03:10 Буданов допустил усиление ударов по российским городам Глава ГУР Украины Буданов указал на возможность усиления ударов по объектам РФ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут усилить в ближайшее время атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах России. Об этом глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью CNN.

«Гипотетически есть план, по которому все это происходит. В этот план включили все военные объекты и основную инфраструктуру Российской Федерации», — пояснил он.

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По словам Буданова, после таких ударов россияне «увидят реальную картину этого конфликта».

Глава ГУР также рассказал о планах ВСУ начать новое контрнаступление на российские позиции уже этой весной. Он признал, что в настоящее время преимущество на стороне противника, однако Украина якобы ждет, пока иссякнет наступление ВС России.

Западные СМИ ранее сообщили о плачевном положении украинских частей на левом берегу Днепра. Бойцы ВСУ пожаловались, что их позиции часто затапливает водой, поскольку они оборудовали на болотистой местности.