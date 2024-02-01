01 февраля 2024, 08:54
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за сбитого Ил-76
Володин: ГД рассмотрит обращение к американскому конгрессу из-за крушения Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу Соединенных Штатов по поводу украинской атаки на российский самолет Ил-76 с применением зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Украина при американской помощи совершила очередной теракт. Экспертиза показала, что Ил-76, на борту которого находились военнопленных ВСУ, сбили в Белгородской области зенитным ракетным комплексом США Patriot.
Реклама
«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом [США Джо] Байденом», — подчеркнул Володин.
По словам спикера Госдумы, Украина с помощью американского оружия совершает преступления против мирных граждан.
ВСУ сбили российский Ил-76 со своими же гражданами на борту в небе над Белгородской областью 24 января. Президент России Владимир Путин сообщил, что атаковали при помощи американской системы Patriot. По его словам, таким поступком власти Украины, вероятно, пытались спровоцировать Россию.
США
Конгресс США
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама