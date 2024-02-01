Мир 01 февраля 2024, 08:54 Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за сбитого Ил-76 Володин: ГД рассмотрит обращение к американскому конгрессу из-за крушения Ил-76 РИА «Новости»

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Госдума рассмотрит обращение к конгрессу Соединенных Штатов по поводу украинской атаки на российский самолет Ил-76 с применением зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина при американской помощи совершила очередной теракт. Экспертиза показала, что Ил-76, на борту которого находились военнопленных ВСУ, сбили в Белгородской области зенитным ракетным комплексом США Patriot.

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«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом [США Джо] Байденом», — подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, Украина с помощью американского оружия совершает преступления против мирных граждан.

ВСУ сбили российский Ил-76 со своими же гражданами на борту в небе над Белгородской областью 24 января. Президент России Владимир Путин сообщил, что атаковали при помощи американской системы Patriot. По его словам, таким поступком власти Украины, вероятно, пытались спровоцировать Россию.