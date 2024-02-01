Мир 01 февраля 2024, 11:48 Нуланд поехала в Киев из-за конфликта Зеленского с Залужным — дипломат Дипломат Гаврилов: Нуланд в Киеве проанализирует конфликт Зеленского и Залужного Kirill Chubotin / Global Look Press

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США отправили помощника госсекретаря Викторию Нуланд в Киев из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главкомом вооруженных сил Валерием Залужным. Ей поручили изучить разногласия, но не мирить оппонентов, сообщил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Его процитировало РИА «Новости».

«Я думаю, [цель визита] — именно разборки. <…> Надо просто разобраться, нужно что-то выбирать. Слишком далеко все зашло, амбиции личные… Вряд ли будет какое-либо примирение», — сказал он.

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Константин Гаврилов назвал Викторию Нуланд известным американским дипломатом. По его мнению, через нее власти США оценят ситуацию на Украине. Представитель Госдепа поговорит с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, спрогнозирует, к чему приведут их разногласия, даст рекомендации.

Офис президента и Минобороны Украины не подтвердили отставку главкома ВСУ. Однако источники СМИ заявили, что указ о его увольнении подпишут до конца недели. Валерию Залужному предложили пост советника правительства, но он отказался. Его место прочили главе военной разведки Кириллу Буданову и командующему сухопутными войсками Александру Сырскому.