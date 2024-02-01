Мир 01 февраля 2024, 09:11 Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного в ближайшие дни CNN: Зеленский до конца недели подпишет указ об отставке главкома ВСУ Залужного Global Look Press

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Главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному предложили новую должность, но он отказался. Президент Владимир Зеленский подпишет указ о его отставке в ближайшие дни, заявил источник телеканала CNN.

Генерала вызвали в офис президента 29 января. Собрание прошло в узком кругу, кроме Владимира Зеленского, в нем участвовал министр обороны Украины Рустем Умеров. Президент, по словам собеседника телеканала, объявил Валерию Залужному о будущем увольнении и предложил другую должность, но тот отказался. Тогда главкома предупредили, что это не отменит его отставки.

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«Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту по состоянию на вечер среды, однако к концу недели ожидается президентский указ», — сказал источник.

Официально отставку генерала на Украине не подтвердили. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в его увольнении нет политического подтекста — Валерий Залужный лишь нанятый менеджер президента. По информации The Financial Times, главкому предложили перейти на пост советника правительства.