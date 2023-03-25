Мир 25 марта 2023, 19:55 Украину вогнали в долги. Восстанавливать страну не будут ни США, ни Евросоюз Политолог Кошкин: Запад планировал восстановить Украину за счет российских активов Bob Ghost / Unsplash

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Специалисты Всемирного банка оценили восстановление Украины в 411 миллиардов долларов спустя год после начала конфликта. Сумму увеличили после того, как лидеры стран ЕС одобрили передачу очередной партии снарядов для ВСУ. Однако украинские власти задолжали США гораздо больше, чем необходимо для возрождения страны. Кто сможет оплатить озвученные счета и на каких условиях — в материале «360».

Сколько стоит стройка

Предполагаемую сумму для восстановления инфраструктуры Украины озвучили на этой неделе. По оценке Всемирного банка, потребуется не менее 411 миллиардов долларов, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи отметили, что сотрудники организации не уточнили, что именно должен оплатить выставленный счет.

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Несмотря на недосказанность, для Украины ответ кажется очевидным. По данным издания, власти страны считают, что необходимо конфисковать замороженные российские активы, реализовать их, а вырученные средства направить на восстановление.

Обозреватели отметили — эта идея находит все больше одобрения среди стран — членов Евросоюза. Там заявили о желании использовать финансовые средства России.

«В принципе, это ясно: Россия должна заплатить за восстановление Украины», — процитировала газета премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Шведский премьер оговорился — сделать это необходимо в соответствии с международными правовыми нормами. Однако сейчас подобных механизмов нет, поэтому «хотелки» Запада останутся лишь намерениями.

Озвученную Всемирным банком сумму назвали в 2,6 раза превышающей внутренний валовый продукт Украины. Западные журналисты напомнили, что всего полгода назад восстановление инфраструктуры страны оценивали на 60 миллиардов меньше.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, восстановительные работы на Украине невозможны без участия польских компаний. Глава государства аргументировал это тем, что республики имеют общую границу.

Pixabay

Украина задолжала США

Пока у Запада есть только одна мысль насчет того, кто должен заплатить за восстановление Украины, рассказал «360» военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. По его словам, власти Евросоюза, Великобритании и США рассчитывают, что каким-то образом смогут привлечь к этому Россию.

«Евросоюз, Лондон и Вашингтон планируют, что они смогут как-то вынуть эти деньги из России, больше никто не собирается платить Украине. Это первое. Второе — [президентом США Джо] Байденом был подписан закон о ленд-лизе, суть которого заключается [в том, что] все деньги, которые выделялись Украине, в том числе и на восстановление экономики, на социальную сферу, вооружение, боевую технику, боеприпасы — все это должно быть возмещено Украиной в соответствии с законом. Так что Украина больше должна Соединенным Штатам Америки, чем кто-то хотел бы платить за ее восстановление», — объяснил ситуацию эксперт.

Европейский Фонд мира превратили в "фонд войны"

Собеседник «360» добавил, что какие-то государства все же постараются изыскать средства для отправки на Украину. Например, это могут быть Польша или другие страны Балтии. Несмотря на их готовность, собранная сумма вряд ли составит хотя бы 0,1% от необходимых миллиардов.

Ранее стало известно, что страны ЕС собрались отправить на нужды ВСУ боеприпасы общей стоимостью около миллиарда евро. Средства предложили взять из Фонда мира, однако с этим могут согласиться не все.

«Вообще в Евросоюзе Фонд мира создали для того, чтобы в мирных целях поддерживать государства, которые нуждаются в этом. А Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, заявил о том, что через этот фонд пойдут деньги на вооружение Украины. Так что Фонд мира превратился в некий фонд войны», — отметил Андрей Кошкин.

РИА «Новости»

На пороге финансового краха

Западные страны продолжают поддерживать Украину не только в военном плане, но и в финансовом. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отправке полутора миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. В начале года власти страны получили от ЕС еще три миллиарда. Несмотря на это, обстановка в стране остается шаткой. Президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака обвинили в хищениях из бюджета. Это лишний раз подчеркивает бедственное положение государства.

«Средств у Украины нет никаких. Другое дело, что есть деньги, которые Украине выделяют и, может быть, из этих денег что-то есть у них», — отметил Кошкин.

По его словам, пока Украина нужна западным странам, никто не будет требовать у нее возвращения переведенных средств. Однако что будет потом — пока неизвестно.

«Ну, а пока что мы отталкиваемся от этой мифической цифры — 411 миллиардов [долларов], которую называют <…> Буквально несколько месяцев назад была цифра 350-360 [миллиардов]— то есть была та [сумма], которая соответствует активам Российской Федерации, замороженным за рубежом», — уточнил Андрей Кошкин.

Специалист объяснил, что в прошлый раз сумма возникла неспроста — Запад просто хотел отобрать российские активы. Теперь цифры стали больше — их специально увеличили, но цель этого решения пока неясна.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала власти страны больше не поддерживать Украину. Сразу после этого политика внесли в базу украинского сайта «Миротворец».