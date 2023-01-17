Мир 17 января 2023, 13:00 Украина получила одну часть макрофинансовой помощи ЕС из шести Евросоюз перевел Украине первый транш в 3 млрд евро кредитной помощи на 2023 год РИА «Новости»

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Первый транш по программе кредитной макрофинансовой помощи Евросоюза на 2023 год перевели Украине. Пресс-служба Еврокомиссии объявила, что киевский режим получил три миллиарда евро, рассказал ТАСС.

В общей сложности союзники передадут правительству 18 миллиардов евро, первый транш составил шестую часть от указанной суммы.

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В Еврокомиссии уточнили, что эти деньги должны потратить на покрытие текущих расходов бюджета, в том числе восстановление критической инфраструктуры. В прошлом году Украина получила от европейских стран 50 миллиардов евро.

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Совет Евросоюза утвердил программу кредитной макрофинансовой помощи в декабре 2022 года. Основные расходы обязались взять на себя стран — члены Альянса, а льготный период решили растянуть на 10 лет.

Публицист Иван Новоселов уточнил, что фактически киевскому режиму дали ссуду на 35 лет и выплачивать долг придется будущим поколениям. Он обратил внимание на то, что госдолг страны в прошлом году удвоился, с каждым разом Украине дают все меньше денег.