25 марта 2023, 02:57
Румынский сенатор призвал больше не поддерживать Украину
Сенатор из Румынии Шошоакэ после угроз Киева призвала Бухарест не поддерживать Украину
Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая ранее представила проект аннексии части Украины, рассказала об угрозах со стороны украинского МИД. В связи с этим она призвала немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны Румынии. Об этом она написала в своих соцсетях.
Помимо предложения аннексировать часть Украины, Шошоакэ также внесла на рассмотрение в сенат законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с украинцами. Эти шаги политика вызвали немедленную и агрессивную реакцию со стороны Украины. Ее включили в базу данных "Миротворца". Также сенатор заявила, что получила смертельные угрозы со стороны киевских властей.
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"Включение меня в списки сайта "Миротворец" говорит, что Украина – это государство с террористическими тенденциями», - сказала Шошоакэ.
Она добавила, что Румынии необходимо пересмотреть свое отношение к Украине и перестать поддерживать «преступное государство деньгами и помощью».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в вопросе поддержки страны. Он возмутился, что обещанные киевскому режиму дальнобойные ракеты, танки и самолеты очень долго не приходят. Также он попросил ускорить введение новых антироссийских санкций и украинское решение по евроинтеграции.
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