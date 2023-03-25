Мир 25 марта 2023, 02:57 Румынский сенатор призвал больше не поддерживать Украину Сенатор из Румынии Шошоакэ после угроз Киева призвала Бухарест не поддерживать Украину РИА «Новости»

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Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая ранее представила проект аннексии части Украины, рассказала об угрозах со стороны украинского МИД. В связи с этим она призвала немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны Румынии. Об этом она написала в своих соцсетях.

Помимо предложения аннексировать часть Украины, Шошоакэ также внесла на рассмотрение в сенат законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с украинцами. Эти шаги политика вызвали немедленную и агрессивную реакцию со стороны Украины. Ее включили в базу данных "Миротворца". Также сенатор заявила, что получила смертельные угрозы со стороны киевских властей.

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"Включение меня в списки сайта "Миротворец" говорит, что Украина – это государство с террористическими тенденциями», - сказала Шошоакэ.

Она добавила, что Румынии необходимо пересмотреть свое отношение к Украине и перестать поддерживать «преступное государство деньгами и помощью».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в вопросе поддержки страны. Он возмутился, что обещанные киевскому режиму дальнобойные ракеты, танки и самолеты очень долго не приходят. Также он попросил ускорить введение новых антироссийских санкций и украинское решение по евроинтеграции.