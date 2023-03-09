Мир 09 марта 2023, 15:54 🤑 Миллиард из Фонда мира. Евросоюз готовится вывернуть карманы ради режима Зеленского Политолог Станкевич: не все страны ЕС согласятся распечатать Фонд мира для ВСУ Telegram

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Евросоюз решил выкупить из арсеналов своих стран все артиллерийские снаряды и передать их ВСУ. Подарок обойдется в миллиард евро, однако этот жест еще нужно согласовать. Далеко не все государства будут готовы передать деньги европейского Фонда мира на боеприпасы. Не исключено, что к моменту принятия решения помощь Украине уже не понадобится.

ЕС отдаст все боеприпасы ВСУ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС собирается передать Украине все артиллерийские боеприпасы из оставшихся на своих складах запасов.

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Среди прочего ВСУ планируют отдать 155- и 152-миллиметровые снаряды, в которых украинцы испытывают особенно острую нужду. Предварительно эта поставка обойдется в миллиард евро. Деньги предложили взять из европейского Фонда мира.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала инвестировать в новые производственные линии боеприпасов, ведь «Украина выпускает артиллерийские снаряды быстрее, чем Запад их производит или поставляет», сообщил The New York Times.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель / РИА «Новости»

Украина требует больше снарядов

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что усилиям ВСУ по «сдерживанию российских атак на Донбассе мешает нехватка боеприпасов». Он потребовал как минимум 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, написал The Financial Times.

США тем временем уже отправили ВСУ примерно миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из своих запасов. Американцы также намерены закупить боеприпасы у Южной Кореи, которая отказывается продавать их напрямую Киеву.

Что касается Европы, то сегодня 12 компаний из 10 стран ЕС, выпускающих такие артиллерийские снаряды, могут производить лишь 650 тысяч снарядов в год. Это включая другие типы боеприпасов, необходимых для немецких танков Leopard 2 и более старых Leopard 1.

Скорой ремилитаризации не будет

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что изначально европейский Фонд мира формировался для того, чтобы все страны Евросоюза сдавали туда деньги для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Когда началась спецоперация, в Фонд мира стали добрасывать деньги те страны, которые не хотели поставлять оружие: например, Венгрия или Австрия. Чтобы проявить солидарность с Европой, они докладывали в этот фонд какие-то суммы. Сергей Станкевич

Политолог уточнил, что снаряды советского калибра еще остались в Словакии, Чехии, Болгарии и, возможно, где-то на складах стран бывшего Варшавского договора. Их будут выкупать и поставлять ВСУ.

Никто в Европе не рассчитывал, что конфликт на Украине станет столь масштабным, поэтому заводы, которые раньше производили боеприпасы, по большей части демонтировали.

«Сейчас немцы решают вопрос с восстановлением производства. Германия встала на путь ремилитаризации, но этот процесс будет небыстрым: на то, чтобы восстановить заводы, года два им потребуется. Между тем в Европе все больше преобладают настроения закончить конфликт этой осенью», — объяснил Станкевич.

Запоздалая помощь

Евросоюзу важно дать понять, что он, как организация, не стоит в стороне и тоже помогает Украине наравне с НАТО и странами, входящими в коалицию Rammstein, добавил Станкевич. Однако наверняка будут те, кто выскажется против такого использования Фонда мира, — в первую очередь Венгрия и Австрия.

Серьезного военного значения это все не имеет. Но ЕС, в особенности его лидеры — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, — хотят таким образом показать, что тоже участвуют. Сергей Станкевич

Прежде чем начать закупать оружие, предстоит согласовать все детали. Это дело небыстрое: решение по распечатыванию Фонда мира и такому использованию его средств должны принять на очередном саммите Евросоюза. Но подобные мероприятия проходят примерно раз в полгода, поэтому нужно время, пока состоится заседание. Кроме того, все усилия могут пойти прахом, если хоть одна страна возразит.

Словом, не исключено, что когда решение примут, надобность в нем отпадет, допустил Станкевич. Среди европейцев крепнет мнение, что украинский конфликт пора завершать. А к деятельности Борреля в ЕС возникает все больше вопросов.