Мир 23 марта 2023, 00:59 💰 Украину активно разворовывают. За мародерством и коррупцией стоит Зеленский? Политик Олейник: президент Украины Зеленский зарабатывает деньги на конфликте в стране РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в многомиллионных хищениях средств из бюджета. По словам парламентария, власти страны освоили внушительные суммы при закупке оружия и боеприпасов. Политик Владимир Олейник рассказал «360», что украинский лидер действительно зарабатывает на конфликте, причем не забывает делиться с западными партнерами, в числе которых — президент США Джо Байден и другие высокопоставленные лица.

Схема заработка на закупке оружия

Депутат Рады разместил большое видеообращение на своем YouTube-канале. Герос заявил, что в США начали говорить о необходимости уменьшить финансовую помощь Украине. По мнению парламентария, украинские власти должны были адекватно отреагировать на эти сигналы и начать борьбу с коррупцией. Однако вместо этого Зеленский сделал все наоборот.

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«Например, в 2022 году Минобороны через госпредприятие „Прогресс“ закупило снаряды болгарского производства <…> Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен (около 181,4 миллиона долларов — прим. ред.) — 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы с вами прекрасно понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского», — заявил Лерос.

YouTube

По его словам, Минобороны Украины закупало через предприятие «Прогресс» боеприпасы по цене в несколько раз выше рыночной. Депутат добавил, что «курирует» компанию бывший заместитель министра обороны страны Александр Миронюк. Парламентарий отметил, что тот имеет тесные связи с нынешним главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

«Что Зеленский, что Ермак стали крестными отцами коррупции в нашей стране», — подчеркнул Лерос.

Член Верховной рады от партии «Слуга народа» пообещал передать все имеющиеся у него данные о коррупционных схемах и их участниках в национальное антикоррупционное бюро и специализированную прокуратуру. В феврале 2023 года Лероса отстранили от участия в заседаниях парламента за неприличные жесты и высказывания в адрес СБУ и президента Владимира Зеленского.

YouTube

Дополнительный заработок Зеленского

Политик Владимир Олейник рассказал «360», что на Западе прекрасно понимают ситуацию с коррупцией на Украине. Деньги могут перестать выделять лишь когда поражений ВСУ станет еще больше. Именно по этой причине украинская верхушка не оставляет попыток удержать Артемовск — хорошо известно, что чем меньше территорий контролируют военные, тем меньше средств выделят на их обеспечение.

«Точно такие события происходили в 2014 году: конфликт в Донбассе, и [президент Украины Владимир] Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, а сегодня этот уклонист посылает, издавая преступные приказы, других — тех, кто не хочет воевать на убой», — отметил Олейник.

По его словам, украинский лидер, как и его окружение, зарабатывает на конфликте в стране. Благодаря мудреным схемам свои откаты забирают американцы. Политик добавил — как только США понадобится спрятать концы в воду, они закроют проект «Украина», и тогда в стране будет совершенно другая власть.

Как Минобороны отмывало деньги на яйцах

Олейник привел несколько ярких примеров отмывания средств на Украине. Он напомнил, что недавно Минобороны страны уличили в закупке яиц по завышенным в несколько раз ценам.

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«Но министр [обороны Украины Алексей] Резников вместо того, чтобы разобраться, начал защищать эту схему — вероятно, имеет долю. И начал придумывать, что яйца покупали не десятками, а килограммами — нес бред, пока его, как говорится, не поймали за руку. Он извинился, уволил этих клерков, которые занимались этими схемами, а потом взял их советниками», — отметил собеседник «360».

По его словам, Резникова попытались убрать с должности, но сделать это не получилось. Все дело в том, что министр обороны Украины встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином, и тот назвал его своим другом.

«Все поняли, что друга нельзя убирать, значит, делился он и с Остином», — добавил политик.

После истории с яйцами разгорелся скандал с закупками яблок. Министерство заключило сделки на поставку фруктов по 51 гривне за килограмм, тогда как на рынке они стоят не дороже 17. Эту историю замяли так же благополучно, как и предыдущую.

Президент Украины оказался «в доле»

Олейник заявил, что существует несколько косвенных признаков того, что Зеленский участвует в распиле бюджетных средств. Первый — отсутствие реакции на хищения. Президент попросту не ведет борьбу с коррупцией в стране, закрывая глаза на проведение сомнительных закупок.

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Другим косвенным признаком политик назвал зарплату Зеленского. На посту главы государства он получает тысячу долларов.

«То есть депутаты и министры получают больше него, ему плевать на свою заработную плату. По сути, он работает на общественных началах, только возникает вопрос — а что ж там так много идет разговоров о деньгах за рубежом, о недвижимости в Лондоне и так далее?» — задался вопросом экс-депутат Рады.

Он добавил, что Зеленский вряд ли живет по трудовым доходам, и лишний раз это подтверждает поведение его супруги, точнее — ее передвижения по Парижу.

«Французы сказали, что она двигалась по магазинам со скоростью 40 тысяч евро в час, 40 тысяч потратила, откуда? Понятно, что грабеж идет по полной. Во время [вооруженного конфликта] — это мародерство», — подчеркнул собеседник.

Купля-продажа украинских депутатов

Знают о ситуации и внутри страны. Несмотря на это, власти сумели найти подход к каждому конкретному чиновнику и депутату. Вопрос — в цене.

По словам Олейника, и члены Верховной рады, и сотрудники офиса президента Украины получают свою долю — каждый из них находится на зарплате, которую частично выплачивают из сворованных средств.

РИА «Новости»

«Депутаты, которые голосуют, получают одну зарплату, те, кто голосует и правильно выступает — другую, есть там известные спикеры, председатели фракций <…> Или, например, надо купить голоса других депутатов. Вот Лерос как раз вошел в конфликт, они ему ничего не могут предъявить — он прямо говорит, что Зеленский и Ермак — мародеры, он обвиняет их в работе на Россию и так далее (больше обвиняет Ермака), указывает на эти коррупционные схемы. Ему взяли и заткнули рот — запретили вообще появляться в Раде на два или три месяца. А реакции никакой», — раскрыл порядок взаимодействия с народными избранниками на Украине Олейник.

США уличили в работе по схеме с откатами

Владимир Олейник рассказал, что происходящее на Украине вполне устраивает американских политиков. По его словам, в Штатах понимают, что украинцы — не патриоты в хорошем понимании этого словам, поэтому их «патриотизм» необходимо как-то конвертировать. В этой ситуации не теряются и представителя верхушки самих США.

«Те, кто сегодня занимаются украинским направлением — это [замгоссекретаря Виктория] Нуланд, [госсекретарь Энтони] Блинкен, министр обороны [Ллойд Остин], начальник Генерального штаба [Марк Милли], все в доле, и [президент Джо] Байден», — объяснил лояльное отношение к Зеленскому со стороны Штатов политик.

РИА «Новости»

Собеседник «360» добавил, что США и европейские страны выделяют огромные суммы на «поддержку Украины», но по факту Запад просто занимается бизнесом. Чем больше денег отправят на Украину, тем больше получат назад в виде откатов.

«То есть они не боролись с украинской коррупцией, они реально ее возглавили, закрывая глаза», — резюмировал Олейник.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране планируют ущемить в правах военнослужащих, а также лично главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению Владимира Олейника, так украинский лидер хочет устранить конкурента в лице военачальника.