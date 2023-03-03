03 марта 2023, 16:23
Восстановление Украины без Польши сочли невозможным
Президент Дуда заявил о невозможности восстановления Украины без участия Польши
Польша должна принять участие в восстановлении соседней Украины. Об этом заявил на брифинге президент республики Анджей Дуда, передал ТАСС.
«Польша должна принимать активное участие в восстановлении [Украины] хотя бы потому, что мы являемся транзитной страной с протяженной границей с Украиной», — сказал он.
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Дуда напомнил, что в Польше есть автострады и железные дороги, которые ведут на Украину. Он признался, что не может себе представить восстановление соседней страны без участия польских компаний.
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Ранее издание Mysl Polska назвало главные заблуждения о России и Украине. Автор статьи отметил, что польское правительство отказывается от критического анализа своих действий, но активно поддерживает все, что оправдывает ненависть к России.
В начале февраля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил денацифицировать Польшу.
Украина
Польша
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