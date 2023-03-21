Мир 21 марта 2023, 13:59 Евросоюз перевел Украине очередную макрофинансовую помощь Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС перевел Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи piqsels

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Киевский режим получил от Евросоюза очередной транш. Украине перевели 1,5 миллиарда евро в качестве оказания макрофинансовой помощи, сообщила в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 миллиарда евро», — написала она.

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Первый транш по программе макрофинансовой помощи на 2023 год сделали в январе. Тогда киевский режим получил три миллиарда евро, а в общей сложности Евросоюз пообещал передать 18 миллиардов. Эти деньги правительство должно потратить на покрытие текущих расходов бюджета. Например, на восстановление критической инфраструктуры.

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Евросоюз передал в 2022 году 50 миллиардов евро, но затем решил выделять деньги под определенные условия. На Украине должны обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с мошенничеством и коррупцией. Макрофинансовую помощь окажут в виде кредита с льготным периодом 10 лет. Основную часть переплат возьмут на себя государства — члены ЕС.