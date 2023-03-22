Мир 22 марта 2023, 22:01 Восстановление Украины оценили в $411 млрд Reuters: Всемирный банк, ЕК и Киев оценили восстановление Украины в 411 млрд. долларов freepik

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Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«По оценкам международных организаций, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов — это в 2,6 раза больше внутреннего валового продукта Украины к 2022 году», — заявили журналисты.

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Полгода назад в таком же исследовании эта сумма была меньше на 60 миллиардов долларов. В сентябре 2022 года эксперты оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов.

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Ранее власти Украины заявили, что размеры ущерба для энергосистемы страны выросли в пять раз по сравнению с началом лета 2022 года. Желающие оказать помощь уже нашлись. Правительство Японии безвозмездно передаст Украине 470 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.

Японский премьер-министр Фумио Кисида также пообещал передать украинцам нелетательное оборудование на сумму 30 миллионов долларов.