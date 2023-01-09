Мир 09 января 2023, 02:48 Тысячи сторонников Болсонару захватили здания правительства. Главное о протестах в столице Бразилии Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару устроили штурм правительственных зданий Соцсети

Читать 360tv в

Протесты охватили столицу Бразилии. Сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару вышли на улицы с требованием отставки нового главы государства Лулы да Силвы. Протестующие ворвались в президентскую резиденцию — дворец Планалту, — и захватили здание конгресса. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. В столице Бразилии до конца месяца объявлен режим ЧС. «360» собрал все, что известно о ситуации в стране к этому часу.

Реклама

Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на прошедших выборах президента. Его оппонент и бывший глава государства не согласился с итогами голосования. Его сторонники начали массово выходить на улицы и к гарнизонам вооруженных сил. Люди требовали не допустить вступления в должность Лулы да Силвы.

Стычки с полицией и штурм государственных зданий

В воскресенье, 8 января, протесты достигли своей пиковой точки. Митингующие не только вступили в столкновения с полицией, но и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Телеканал CNN Brazil вел трансляцию происходившего на улицах столицы.

Толпы людей с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту.

После этого митингующие начали штурм президентской резиденции. Следом сторонники Болсонару захватили здание конгресса в Бразилиа. Однако, по данным газеты Folha, вторжение было кратковременным, и протестующие через некоторое время покинули здание.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, также они открыли огонь резиновыми пулями.

Самого Лулы да Силвы в городе нет. Новый лидер государства находится с рабочим визитом в Сан-Паулу. При этом местная газета Folha de S.Paulo сообщила, что президента эвакуировали.

По данным телеканала Globo, по меньшей мере 150 человек задержаны за участие в стычках в Бразилиа/

Режим ЧС в Бразилиа

Лула да Силва пообещал наказать устроивших беспорядки протестующих.

«Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии», — заявил глава государства, чье выступление транслировали на его YouTube-канале.

Также Лула да Силва объявил в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца месяца. Федеральные власти на этот период возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности.

Позже телеканал CNN Brazil сообщил о проводимом Лулой да Силвой экстренном совещании с министрами.

Реакция в мире

Страны мира одна за одной выступают с осуждением беспорядков в Бразилии. Государственные лидеры и министры высказывают взгляд на ситуацию в своих Twitter-аккаунтах. Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро назвал действия сторонников Болсонару попыткой госпереворота. Аргентинский лидер Альберто Фернандес призвал международное сообщество выступить с осуждением этих беспорядков.

В поддержку Лулы да Силвы выступил и президент Колумбии Густаво Петро. События в Бразилиа он назвал ударом фашизма по демократии. Петро призвал созвать срочное заседание Организации американских государств (ОАГ) из-за беспорядков. Генсек ОАГ Луис Альмагро назвал нападения сторонников Болсонару на государственные институты «фашистскими».

Беспорядки в Бразилии счел неуважением к демократии президент Эквадора Гильермо Лассо. Схожая позиция у главы Чили Габриэля Борича. Он посчитал произошедшее «трусливой атакой на демократию». Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал устроивших беспорядки «неофашистами». Свою поддержку выбранному бразильскому лидеру выразили Мексика и Куба. Захват зданий парламента и правительственных учреждений в Бразилии осудили в Евросоюзе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному прекращению нападений на демократические институты Бразилии. Глава Белого дома Джо Байден назвал происходящее в столице Бразилии возмутительным. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что результаты выборов президента в Бразилии должны соблюдаться. Поддержку Луле да Силве выразил французский лидер Эммануэль Макрон. Также против действий сторонников Болсонару выступила Великобритания.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в разговоре с ТАСС отметил, что диппредставительство рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей».