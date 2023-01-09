09 января 2023, 02:14
Президент Аргентины счел беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Президент Аргентины Фернандес счел беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Начавшиеся в Бразилии беспорядки представляют собой попытку государственного переворота. Такое мнение выразил в Twitter аргентинский президент Альберто Фернандес.
«Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа [бразильскому лидеру] Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся», — написал он.
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Аргентина председательствует в региональном блоке государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим Фернандес призвал членов организации объединиться, чтобы выступить против антидемократических процессов в бразильской столице.
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Беспорядки уже осудили власти Мексики и Колумбии. Они высказали свою поддержку новому правительству Бразилии. Колумбийский лидер Густаво Петро назвал действия протестующих «ударом фашизма».
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару устроили захват правительственных зданий из-за несогласия с результатами президентских выборов. Новый лидер страны Лула да Силва пообещал наказать устроивших беспорядки.
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