Мир 09 января 2023, 02:16 Боррель назвал незаконной оккупацией захват правительственных зданий в Бразилии РИА «Новости»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал незаконной оккупацией попытки протестующих захватить правительственный квартал в Бразилии. Об этом он написал в Twitter, выразив поддержку президенту страны Луле да Силве.

«Потрясен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией бразильского правительственного квартала воинствующими экстремистами», — написал Боррель.

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Он заявил о своей полной поддержке как лидеру страны, так и его правительству. По словам главы евродипломатии, демократия в итоге восторжествует над насилием и экстремизмом в Бразилии.

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Лула да Силва победил на очередных президентских выборах. В январе он принял присягу и в третий раз возглавил Бразилию. Результаты голосования не устроили бывшего президента Жаира Болсонару и его сторонников. Это привело к массовым беспорядкам в столице страны.

Протестующие захватили здание конгресса, ворвались в резиденцию президента и здание Верховного суда. Лула да Силва пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки в городе. Он призвал уважать институты, созданные для укрепления демократии.