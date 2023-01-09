09 января 2023, 02:16
Боррель назвал незаконной оккупацией захват правительственных зданий в Бразилии
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал незаконной оккупацией попытки протестующих захватить правительственный квартал в Бразилии. Об этом он написал в Twitter, выразив поддержку президенту страны Луле да Силве.
«Потрясен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией бразильского правительственного квартала воинствующими экстремистами», — написал Боррель.
Реклама
Он заявил о своей полной поддержке как лидеру страны, так и его правительству. По словам главы евродипломатии, демократия в итоге восторжествует над насилием и экстремизмом в Бразилии.
Реклама
Лула да Силва победил на очередных президентских выборах. В январе он принял присягу и в третий раз возглавил Бразилию. Результаты голосования не устроили бывшего президента Жаира Болсонару и его сторонников. Это привело к массовым беспорядкам в столице страны.
Протестующие захватили здание конгресса, ворвались в резиденцию президента и здание Верховного суда. Лула да Силва пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки в городе. Он призвал уважать институты, созданные для укрепления демократии.
Бразилия
Евросоюз
Реклама
Реклама