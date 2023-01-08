Мир 08 января 2023, 23:13 Президента Бразилии вывезли из столицы из-за беспорядков Folha: президента Бразилии Лулу да Силву вывезли из столицы из-за беспорядков

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Бразильского лидера Лулу да Силву эвакуировали из столицы страны из-за начавшихся беспорядков. Об этом написала местная газета Folha de S.Paulo.

По данным журналистов, президента вывезли в безопасный район. Сейчас он находится в Сан-Паулу.

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Тем временем сторонники бывшего руководителя Бразилии Жаира Болсонару продолжают громить здание Верховного суда. Ранее они начали штурмовать президентскую резиденцию — дворец Планалту.

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Правоохранители применили против участников протеста слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Для сдерживания людей им пришлось открыть огонь резиновыми пулями. В какой-то момент протестующим удалось ворваться в здание Национального конгресса.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», — сообщил телеканал Globo.

Через некоторое время участников акции удалось вытеснить из здания. Массовые протесты в Бразилии начались после избрания нового президента. Болсонару не согласился с победой Лулы да Силвы.