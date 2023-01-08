08 января 2023, 23:13
Президента Бразилии вывезли из столицы из-за беспорядков
Folha: президента Бразилии Лулу да Силву вывезли из столицы из-за беспорядков
Бразильского лидера Лулу да Силву эвакуировали из столицы страны из-за начавшихся беспорядков. Об этом написала местная газета Folha de S.Paulo.
По данным журналистов, президента вывезли в безопасный район. Сейчас он находится в Сан-Паулу.
Реклама
Тем временем сторонники бывшего руководителя Бразилии Жаира Болсонару продолжают громить здание Верховного суда. Ранее они начали штурмовать президентскую резиденцию — дворец Планалту.
Реклама
Правоохранители применили против участников протеста слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Для сдерживания людей им пришлось открыть огонь резиновыми пулями. В какой-то момент протестующим удалось ворваться в здание Национального конгресса.
«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», — сообщил телеканал Globo.
Через некоторое время участников акции удалось вытеснить из здания. Массовые протесты в Бразилии начались после избрания нового президента. Болсонару не согласился с победой Лулы да Силвы.
Бразилия
Протесты
Реклама
Реклама