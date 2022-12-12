Мир 12 декабря 2022, 16:03 💸 США подставили Европу новым законом об инфляции. Смогут ли ответить «союзники» Американист Рогулев: США начинают торговую войну против Европы актом о снижении инфляции РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вбил клин между Вашингтоном и его союзниками в Европе и Азии тем, что принял акт об инфляции, сообщил американский журнал The National Interest. Сопротивляться экономической колонизации Брюссель не сможет, уверены эксперты.

Акт о снижении инфляции

Джо Байден подписал акт о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), расколовший «единый Запад», еще в августе 2022 года, но вступить в силу он должен 1 января. Документ предполагает назначение субсидий — примерно 370 миллиардов долларов — на поддержку «зеленой» экономики США, еще 64 миллиарда выделят на снижение стоимости страховок и медицинских препаратов.

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Помимо этого, новый закон предусматривает серьезные энергетические льготы иностранным компаниям, которые перенесут свое производство в Штаты, а также вводит налоговые вычеты на покупку электромобилей, произведенных в Северной Америке, если в них будут стоять батареи местного производства. Именно эти пункты вызвали наибольший протест у европейских и азиатских партнеров Вашингтона.

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Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев объяснил «360», что подобные меры призваны активизировать американскую промышленность и переманить к себе иностранных производителей. Стоимость энергоносителей для бизнеса в США примерно в четыре раза ниже, чем в Европе, напомнил эксперт.

Такие льготы местным производителям противоречат ВТО: фактически государство берет на себя часть расходов частных производителей и дает им преференции, которых в Европе нет и быть не может Юрий Рогулев.

В самом законе о снижении инфляции, по словам Рогулева, прописан лозунг «Покупай американское», который подтверждает, что американцы стараются выдавить европейцев со своего рынка.

«В этом смысле страдает не просто европейский производитель, а вся возможность экспорта товаров в США, выстраиваются экспортные барьеры», — заявил американист.

Американские нововведения коснутся и других мировых компаний. Министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан уже предложил Евросоюзу совместно противостоять США и добиваться изменений в законе о снижении инфляции.

РИА «Новости»

Колонизация Европы

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян сообщил в разговоре с «360», что закон о снижении инфляции в США можно рассматривать как полноценную экономическую колонизацию Европы.

Политическая колонизация уже закончилась, потом будет фактическая, если понадобится. Так что это часть глобального процесса. Европа думает, что у нее проблема — это Украина, но пока поляки, немцы, французы, голландцы, датчане, англичане гибнут там, их страны оккупирует другая страна Рафаэль Ордуханян.

Этот процесс, по мнению политолога, происходит в противовес строительству национальных государств в России и Китае. Евросоюз, состоящий из маленьких стран, никак не может этому помешать.

«Последний экономический гвоздь, который вбивается в крышку гроба Европы: они неконкурентоспособны, не смогу конкурировать прежде всего с американскими корпорациями, а с другой стороны, англо-саксы консолидируют таким образом всю европейскую промышленность для противостояния с Россией и Китаем», — добавил Ордуханян.

Как ответит ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале ноября заявлял, что акт о снижении инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации. Он назвал этот закон «недружественным» и отодвигающим европейские товары на задний план. Все министры финансов Европы согласились с оценкой французского лидера.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркивала, что ЕС должен менять свои правила, чтобы сбалансировать глобальную конкуренцию. Ответные меры могут принять, если закон о снижении инфляции вступит в силу в его нынешнем, дискриминационным по отношению к Европе виде, уверен еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Брюссель уже направил Вашингтону список положений, которые противоречат правилам ВТО и должны быть изменены.

«Либо США их скорректируют, на что мы надеемся, либо нам придется обращаться в ВТО, и тогда мы будем рассматривать ответные меры», — процитировал Бретона ТАСС.

Однако, по мнению Рогулева, Европа не сможет всерьез противостоять США, так как сама поставила себя в зависимость от американских энергоносителей, которые те продают в ЕС втридорога.

Европейцы пытались сделать так, чтобы условия для американских и европейских компаний были относительно равными. Если Европа введет такие же меры — «покупай европейское», — это будет протекционизм, торговая война. Будут вводить заградительные пошлины и так далее. Но европейцам не сдюжить, у них кишка тонка Юрий Рогулев.

С этим согласился и Ордуханян. Он отметил, что Европа потеряла свою субъектность и не сможет ничего противопоставить воле США, поскольку мнение европейских лидеров не имеет никакого политического веса.

«Никто не будет серьезно относиться к заявлениям Макрона или Шольца — это отыгранные карты, ничего они не сделают. Мы помним истерику Макрона с отзывом посла после заявления по подводным лодкам — и ничего, проглотили, отряхнулись, как будто все так и должно было быть», — объяснил он.

РИА «Новости»

России сейчас следует обратить особенное внимание на Азию, страны Тихоокеанского региона и Ближний Восток, убежден Ордуханян. Если Москва сможет сохранить хотя бы дружеский нейтралитет таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины, то американцы не рискнут открыто выступить против России.

«США осознают опасность такого альянса, как Россия и Китай, поэтому готовят почву для антикитайской и антироссийской оппозиции в этих странах. Мы должны очень хорошо на информационном фронте поработать, потому что, если нам удастся хотя бы сохранить дружеский нейтралитет этих стран, у Америки никаких шансов не будет», — заключил политолог.