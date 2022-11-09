Макрон указал на необходимость новой архитектуры безопасности после конфликта на Украине | 360°

Мир 09 ноября 2022, 16:40 Макрон указал на необходимость новой архитектуры безопасности после конфликта на Украине Президент Франции Макрон: Европе нужна новая архитектура безопасности РИА «Новости»

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Новая архитектура безопасности необходима в Европе после завершения украинского конфликта. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщил ТАСС.

Французский лидер выступал с обращением к военным на морской базе в Тулоне. Он заявил, что странам Европы также нужны новые рамки контроля над вооружением.

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«Мы должны будем построить настоящую новую архитектуру безопасности и обновленные рамки стабильности в сфере вооружений в Европе», — сказал Макрон.

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Он добавил, что после возвращения мира на украинские земли Европе придется противостоять последствиям этого конфликта.

Президент Франции во время выступления перед промышленниками страны раскритиковал принятый американской администрацией закон о сокращении инфляции. Макрон назвал его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил RT.

Соединенные Штаты, напомнил Макрон, продают газ дороже, чем европейские страны. США предлагают свою финансовую помощь некоторым секторам, а это полностью «отодвигает европейский проект с рынка».