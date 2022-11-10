Мир 10 ноября 2022, 09:18 Евросоюз единым фронтом выступил против американского «Акта сокращения инфляции» CNBC: ЕС занял единую позицию против американского «Акта сокращения инфляции» РИА «Новости»

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Евросоюз выступил единым фронтом против американского закона о снижении инфляции. Инициатором этого документа стал президент США Джо Байден. В европейских странах указали на угрозу, которую этот закон несет для компаний в ЕС, сообщил телеканал CNBC.

По данным телеканала, американский закон обсудили на этой неделе 27 министров финансов Европейского союза. Каждый из них согласился с тем, что документ вызывает озабоченность и теперь нужно рассмотреть варианты реакции на него.

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Анонимный источник сообщил CNBC, что среди министров есть политический консенсус о том, что американский план угрожает промышленности Европы. Особое беспокойство вызывают налоговые льготы, которые предоставляют для электромобилей, собранных в Северной Америке. Это чревато проблемами для автоконцернов в ЕС, которые специализируются на электрокарах.

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Байден подписал закон о снижении инфляции в августе. В администрации Штатов его называют «Акт сокращения инфляции». В ЕС этот документ уже назвали дискриминационным по отношению к продукции, которую импортируют из других стран. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, если США не пересмотрят принятые меры поддержки, в ответ ЕС может предпринять ответные шаги.